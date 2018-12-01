В трех районах Краснодарского края из-за снега перекрыли дороги
В Белоглинском, Гулькевичском и Новокубанском районах 1 декабря перекрыли дороги из-за снега
По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, из-за снежных заносов на дорогах Белоглинского района перекрыта дорога на территории прилегающих регионов. Заторы сохраняются на трассе «Кавказ», в Гулькевичском, Новокубанском районах и Армавире
«Сотрудники УГИБДД России по Краснодарскому краю рекомендуют водителям воздержаться от поездок в указанных направлениях, в связи с тем, что участки дорог полностью перекрыты до устранения последствий непогоды», — добавили в пресс-службе.
Как сообщали Юга.ру, 30 ноября на федеральных дорогах в Павловском, Новокубанском, Гулькевеческом районах и у Армавира образовались снежные заносы, в которые попали около 650 машин. Для водителей развернули пункты обогрева, им помогали спасатели.
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