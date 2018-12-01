В трех районах Краснодарского края из-за снега перекрыли дороги

В Белоглинском, Гулькевичском и Новокубанском районах 1 декабря перекрыли дороги из-за снега

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, из-за снежных заносов на дорогах Белоглинского района перекрыта дорога на территории прилегающих регионов. Заторы сохраняются на трассе «Кавказ», в Гулькевичском, Новокубанском районах и Армавире

«Сотрудники УГИБДД России по Краснодарскому краю рекомендуют водителям воздержаться от поездок в указанных направлениях, в связи с тем, что участки дорог полностью перекрыты до устранения последствий непогоды», — добавили в пресс-службе.