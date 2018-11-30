Под Армавиром снегопад блокировал движение по трассе, людям помогают спасатели

Краснодарский край

Распечатать

На федеральной автодороге «Кавказ» между Кропоткиным и Армавиром 30 ноября стихия полностью блокировала автомобильное движение

«На ФАД Р-217 "Кавказ" в результате снежных переметов произошло нарушение дорожного движения. Наблюдается большое скопление автомобилей. В район пробки направлены дополнительные силы и средства МЧС на тяжелой технике и снегоходах, квадроциклах», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что работает оперативный штаб, ситуация находится на особом контроле.

Также в этом районе развернуты пункты временного размещения и обогрева. Спасатели отвозят туда людей из пробки.

Снегопад и сильный ветер в этом районе продолжается вторые сутки. Ранее водителей предупреждали о плохой видимости и просили по возможности воздержаться от поездок.

Ранее министр ГО и ЧС региона Сергей Капустин сообщал, что на трассах региона наблюдаются наносы снега, местами высотой более одного метра. Самая непростая ситуация сейчас складывается в юго-восточной части края.

«В Павловском, Кавказском, Тбилисском, Гулькевичском, Новокубанском районах и Армавире часть дорог сейчас практически не проходные для транспорта», — говорил Капустин.

В частности, массовые заторы автомобилей, помимо участка от станицы Павловской до Армавира, отмечены в направлениях Гулькевичи — Курганинск, станица Новокубанская — Курганинск, Новокубанская — станица Отрадная, Кропоткин — Усть-Лабинск.

Как сообщали Юга.ру, в первых числах декабря в крае ожидается непогода и сильный ветер.

По прогнозам, погодные условия в регионе нормализуются к понедельнику.

Армавир Дороги Погода
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ростовской области из-за снегопада закрыли дорогу на Ставрополь
Под Армавиром снегопад блокировал движение по трассе, людям помогают спасатели
Задержаны заказчик и организатор тройного убийства 12-летней давности в Дагомысе
В Таганрогском заливе объявили штормовое предупреждение
В Адыгее выявили 114 новых случаев ВИЧ с начала года
В Краснодаре ограничат движение на Дзержинского из-за ремонта водопровода

Лента новостей

Статьи

«Мы пытаемся разобраться, почему суд поступил справедливо. Понимаете, до чего мы докатились?»

Интервью с Алексеем Аванесяном, адвокатом Хаски и Беньяша

Спайдермен-коммунальщик, сноуборд на парковке, снеговик на кондиционере

Как Краснодар встречает зиму

Статьи

Бережный бензин. Кому и зачем нужен бензин с октановым числом 100

И в чем его отличие от других видов топлива

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале