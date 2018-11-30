Под Армавиром снегопад блокировал движение по трассе, людям помогают спасатели
На федеральной автодороге «Кавказ» между Кропоткиным и Армавиром 30 ноября стихия полностью блокировала автомобильное движение
«На ФАД Р-217 "Кавказ" в результате снежных переметов произошло нарушение дорожного движения. Наблюдается большое скопление автомобилей. В район пробки направлены дополнительные силы и средства МЧС на тяжелой технике и снегоходах, квадроциклах», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В ведомстве отметили, что работает оперативный штаб, ситуация находится на особом контроле.
Также в этом районе развернуты пункты временного размещения и обогрева. Спасатели отвозят туда людей из пробки.
Снегопад и сильный ветер в этом районе продолжается вторые сутки. Ранее водителей предупреждали о плохой видимости и просили по возможности воздержаться от поездок.
Ранее министр ГО и ЧС региона Сергей Капустин сообщал, что на трассах региона наблюдаются наносы снега, местами высотой более одного метра. Самая непростая ситуация сейчас складывается в юго-восточной части края.
«В Павловском, Кавказском, Тбилисском, Гулькевичском, Новокубанском районах и Армавире часть дорог сейчас практически не проходные для транспорта», — говорил Капустин.
В частности, массовые заторы автомобилей, помимо участка от станицы Павловской до Армавира, отмечены в направлениях Гулькевичи — Курганинск, станица Новокубанская — Курганинск, Новокубанская — станица Отрадная, Кропоткин — Усть-Лабинск.
Как сообщали Юга.ру, в первых числах декабря в крае ожидается непогода и сильный ветер.
По прогнозам, погодные условия в регионе нормализуются к понедельнику.
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