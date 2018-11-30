Под Армавиром снегопад блокировал движение по трассе, людям помогают спасатели

На федеральной автодороге «Кавказ» между Кропоткиным и Армавиром 30 ноября стихия полностью блокировала автомобильное движение

«На ФАД Р-217 "Кавказ" в результате снежных переметов произошло нарушение дорожного движения. Наблюдается большое скопление автомобилей. В район пробки направлены дополнительные силы и средства МЧС на тяжелой технике и снегоходах, квадроциклах», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что работает оперативный штаб, ситуация находится на особом контроле.

Также в этом районе развернуты пункты временного размещения и обогрева. Спасатели отвозят туда людей из пробки.