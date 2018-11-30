В Керчи на мебельном складе потушили пожар площадью 368 кв. метров
Крым Наталья Евсикова
В Керчи 30 ноября спасатели ликвидировали возгорание на мебельном складе
Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 368 кв. метров в 14:28. В тушении пожара участвовали 57 человек и 14 машин спецтехники.
Жертв и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Специалисты устанавливают причину пожара.
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