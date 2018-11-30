В Керчи на мебельном складе потушили пожар площадью 368 кв. метров

Крым

Распечатать

В Керчи 30 ноября спасатели ликвидировали возгорание на мебельном складе

Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 368 кв. метров в 14:28. В тушении пожара участвовали 57 человек и 14 машин спецтехники.

Жертв и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Специалисты устанавливают причину пожара.

Как писали Юга.ру, в Керчи днем 30 ноября произошел пожар на мебельном складе на улице Еременко. 

Крым МЧС Пожары
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре ограничат движение на Дзержинского из-за ремонта водопровода
В Краснодаре из-за непогоды задержали 11 авиарейсов. Аэропорт заработал в штатном режиме
Путин поручил разобраться с хищением нефти и газа в Дагестане и избавиться от «Ликойлов» и «Локойлов»
На Ставрополье из-за непогоды закрыли дорогу в направлении Ростова
В Сочи ожидается непогода и сильный ветер, в горах — лавины
Власти Кубани пообещали трудоустроить сотрудников ликвидированной игорной зоны «Азов-Сити»

Лента новостей

Статьи

«Мы пытаемся разобраться, почему суд поступил справедливо. Понимаете, до чего мы докатились?»

Интервью с Алексеем Аванесяном, адвокатом Хаски и Беньяша

Спайдермен-коммунальщик, сноуборд на парковке, снеговик на кондиционере

Как Краснодар встречает зиму

Статьи

Бережный бензин. Кому и зачем нужен бензин с октановым числом 100

И в чем его отличие от других видов топлива

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале