В Керчи на мебельном складе потушили пожар площадью 368 кв. метров

В Керчи 30 ноября спасатели ликвидировали возгорание на мебельном складе

Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 368 кв. метров в 14:28. В тушении пожара участвовали 57 человек и 14 машин спецтехники.

Жертв и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Специалисты устанавливают причину пожара.

Как писали Юга.ру, в Керчи днем 30 ноября произошел пожар на мебельном складе на улице Еременко.