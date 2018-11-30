В Керчи горит мебельный склад
Крым Наталья Евсикова
В Керчи днем 30 ноября произошел пожар на мебельном складе
Сообщение о возгорании мебельного склада на улице Еременко поступило на пульт дежурного около 12:34. На место происшествия выехали пожарные. Площадь пожара составляет 250 кв. метров.
Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
В тушении огня участвуют 29 человек и 8 машин спецтехники.
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