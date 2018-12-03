На Кубани на трассе М4 «Дон» открылся новый Центр продаж транспондеров

3 декабря на 1184-м км автомагистрали М4 «Дон» открылся Центр продаж и обслуживания электронных устройств для автоматической оплаты проезда

«Сотрудники Центра подробно расскажут о сервисах и возможностях личного кабинета, при желании клиента подключат услугу интероперабельности, которая дает возможность проезжать по платным участкам дорог всех операторов»», — сообщили в ООО «Автодор — Платные дороги» .

Новый Центр будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00. Посетители смогут купить и персонифицировать транспондеры, взять их в аренду, пополнить лицевой счет.

В Центре дополнительно установят терминал моментальной оплаты «Элекснет», с помощью которого автомобилисты смогут самостоятельно пополнять баланс Т-pass без комиссии. Это можно сделать по номерам лицевого счета, электронного устройства или мобильного телефона, если он привязан к транспондеру.

Напомним, участок трассы М4 «Дон» с 1119-го по 1319-й км в Краснодарском крае после реконструкции будет платным. С транспондером T-pass водители смогут экономить от 20% от вносимой суммы и проезжать пункты оплаты быстрее — для этого нужно установить его на лобовое стекло машины.

Чтобы персонифицировать устройство, необходимо предоставить паспортные данные в офисе компании или в личном кабинете на сайте. Процедура является обязательной и ее прохождение дает возможность владельцам транспондеров пользоваться всеми клиентскими сервисами «Автодор — Платные дороги».