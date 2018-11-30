Рой Джонс — младший приедет в Дагестан на чемпионат мира по самбо
Американский боксер Рой Джонс — младший посетит чемпионат мира по боевому самбо, который пройдет в дагестанском Каспийске
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Об этом сообщил отец бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов. По его словам, два дня назад удалось пообщаться с тренерским штабом Роя Джонса.
«Как вы знаете, он был чемпионом мира в четырех весовых категориях. Он изъявил желание посетить наш чемпионат, хочет увидеть Дагестан — родной край Хабиба», — цитирует Абдулманапа «Российская газета».
ЧМ по боевому самбо проведут 16 декабря, Хабиб Нурмагомедов станет почетным гостем соревнований. Ожидается, что турнир посетят до 6,5 тыс. зрителей.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2015 года Рой Джонс — младший получил паспорт гражданина России. В декабре того же года ему подарили коттедж в Анапе.
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