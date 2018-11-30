Рой Джонс — младший приедет в Дагестан на чемпионат мира по самбо

Дагестан

Распечатать

Американский боксер Рой Джонс — младший посетит чемпионат мира по боевому самбо, который пройдет в дагестанском Каспийске

Смотрите фоторепортаж:

Об этом сообщил отец бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов. По его словам, два дня назад удалось пообщаться с тренерским штабом Роя Джонса.

«Как вы знаете, он был чемпионом мира в четырех весовых категориях. Он изъявил желание посетить наш чемпионат, хочет увидеть Дагестан — родной край Хабиба», — цитирует Абдулманапа «Российская газета».

ЧМ по боевому самбо проведут 16 декабря, Хабиб Нурмагомедов станет почетным гостем соревнований. Ожидается, что турнир посетят до 6,5 тыс. зрителей.

Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2015 года Рой Джонс — младший получил паспорт гражданина России. В декабре того же года ему подарили коттедж в Анапе.

Бокс Единоборства Хабиб Нурмагомедов
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Ставрополье из-за непогоды закрыли дорогу в направлении Ростова
В Сочи ожидается непогода и сильный ветер, в горах — лавины
Власти Кубани пообещали трудоустроить сотрудников ликвидированной игорной зоны «Азов-Сити»
В Керчи на мебельном складе потушили пожар площадью 368 кв. метров
Рой Джонс — младший приедет в Дагестан на чемпионат мира по самбо
Всероссийское казачье войско начнет работу 1 апреля 2019 года

Лента новостей

Статьи

«Мы пытаемся разобраться, почему суд поступил справедливо. Понимаете, до чего мы докатились?»

Интервью с Алексеем Аванесяном, адвокатом Хаски и Беньяша

Спайдермен-коммунальщик, сноуборд на парковке, снеговик на кондиционере

Как Краснодар встречает зиму

Статьи

Бережный бензин. Кому и зачем нужен бензин с октановым числом 100

И в чем его отличие от других видов топлива

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале