Рой Джонс — младший приедет в Дагестан на чемпионат мира по самбо

Американский боксер Рой Джонс — младший посетит чемпионат мира по боевому самбо, который пройдет в дагестанском Каспийске

Об этом сообщил отец бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов. По его словам, два дня назад удалось пообщаться с тренерским штабом Роя Джонса.

«Как вы знаете, он был чемпионом мира в четырех весовых категориях. Он изъявил желание посетить наш чемпионат, хочет увидеть Дагестан — родной край Хабиба», — цитирует Абдулманапа «Российская газета».

ЧМ по боевому самбо проведут 16 декабря, Хабиб Нурмагомедов станет почетным гостем соревнований. Ожидается, что турнир посетят до 6,5 тыс. зрителей.