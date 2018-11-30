В Краснодаре врачи восстановили парню челюсть с помощью 3D-моделирования

Краснодарские врачи с помощью технологии 3D-моделирования воссоздали челюсть

В НИИ Краснодарской краевой больницы № 1 обратился 28-летний местный житель с жлобами на острую боль в нижней челюсти. Несколько лет назад мужчине прооперировали доброкачественную опухоль. Медики установили, что на месте установленного костно-пластического материала началось воспаление, в любой момент мог случиться патологический перелом.

Врачи взяли малоберцовую кость пациента для материала реконструкции. С помощью 3D-моделирования они сложили ее фрагменты в нужных местах и под нужным углом. Таким образом нижнюю челюсть удалось полностью восстановить как по верхнему, так и по нижнему краю.

Такую технологию на Кубани применили впервые, хирурги обучились ей у московских и тайваньских коллег. Операция длилась десять часов, а на подготовку к ней потребовалась неделя.

На восьмые сутки мужчина вновь смог свободно разговаривать, самостоятельно питаться и передвигаться без трости, сообщает пресс-служба минздрава Краснодарского края.