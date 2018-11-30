Под Краснодаром в ДТП на скользкой дороге погиб 22-летний водитель

Возле поселка Белозерного под Краснодаром 29 ноября машина врезалась в столб, есть жертвы

Авария произошла в 15:00 на Западном подъезде к Краснодару. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Renault превысил скорость при гололеде. Из-за этого машину занесло и она врезалась в столб.

В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте, его 22-летнего пасажира доставили в больницу, рассказали порталу Юга.ру в ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.