Под Краснодаром в ДТП на скользкой дороге погиб 22-летний водитель
Возле поселка Белозерного под Краснодаром 29 ноября машина врезалась в столб, есть жертвы
Авария произошла в 15:00 на Западном подъезде к Краснодару. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Renault превысил скорость при гололеде. Из-за этого машину занесло и она врезалась в столб.
В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте, его 22-летнего пасажира доставили в больницу, рассказали порталу Юга.ру в ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.
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Под Краснодаром во время снегопада в ДТП погиб 22-летний водитель «Рено» Авария с летальным исходом произошла 29 ноября. Как рассказали «Кубанским новостям» в ОБ ДПС ГИБДД по г. Краснодару, 29 ноября в 15.00 на Западном подъезде к краевому центру в районе поселка Белозерного 22-летний водитель автомобиля «Рено» не выбрал безопасную скорость в условиях гололеда. В результате снежного заноса иномарку выбросило на обочину, где она врезалась в столб. На месте происшествия от полученных травм погиб водитель иномарки, его 22-летний пассажир доставлен в больницу с многочисленными травмами. Госавтоинспекторы просят краснодарских водителей соблюдать осторожность в сложных погодных условиях. Источник kubnews.ru
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