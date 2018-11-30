Сбербанк примет участие в реализации Стратегии развития Кубани — 2030

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» Евгений Титов договорились о поддержке кубанских предпринимателей в части кредитования

В разговоре приняли участие вице-губернаторы региона Игорь Галась и Василий Швец, а также управляющий Краснодарским отделением банка Андрей Орешко.

Вениамин Кондратьев отметил, что сегодня перед регионом стоит задача нарастить темпы экономического роста не менее 4% в год, увеличить объем ВРП в два раза. Для реализации этих задач требуется участие надежных финансовых партнеров, отметил губернатор.

«Сегодня основной сектор экономики региона — малое и среднее предпринимательство. Его нужно сделать более устойчивым. Это предусматривает и Стратегия-2030, которая определяет экономические принципы региона», — сказал Вениамин Кондратьев.

По словам Евгения Титова, в компании этот документ уже изучили и предложили использовать потенциал банка в реализации стратегии с учетом экспертизы и накопленного опыта.

«Одним из приоритетных направлений работы стала поддержка малого бизнеса. Успешно реализованы комплексные программы развития компетенций начинающих предпринимателей "Бизнес класс" и "Деловая среда". В этом году Сбербанк предоставил региональному бизнесу всех уровней 522 млрд рублей. Это на 10% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, и более чем в два раза больше показателей 2016 года. Банк увеличил на четверть долю клиентов — юридических лиц Краснодарского края, обсуживающихся в Сбербанке, до 23%», — сообщил Титов.

Сбербанк сегодня эффективно сотрудничает с Гарантийным фондом и Фондом микрофинансирования. По словам Вениамина Кондратьева, в сотрудничестве с крупным банком заинтересован и Фонд развития промышленности края, капитализация которого в следующем году увеличится в два раза — до 1 млрд рублей. Благодаря этому появится возможность совместного кредитования местных промышленных предприятий.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в этом году объем налоговых отчислений Сбербанка составил 3,5 млрд рублей. Краснодарское отделение Юго-Западного банка является крупнейшим работодателем региона — в подразделениях работают 5,8 тыс. сотрудников.

Губернатор акцентировал, что по возможности необходимо взвешено подходить к вопросу сокращения количества отделений на селе.

Евгений Титов заверил главу Кубани, что сельские офисы участвуют только в процессе оптимизации — одни офисы замещаются другими.

Сегодня на территории края действует 609 офисов, из них 76% расположены в сельских районах, установлено свыше 3 тыс. устройств самообслуживания. В этом году планируется открыть еще семь дополнительных отделений.