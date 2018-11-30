В Ростове будут судить мужчину, взорвавшего машину кредитора

В Ростове-на-Дону 29-летнего местного жителя обвинили в покушении на убийство

Следствие установило, что в марте ростовчанин, чтобы не отдавать своему 35-летнему знакомому долг в 750 тыс. рублей, разместил на днище его машины взрывное устройство. Когда кредитор открыл водительскую дверь, произошел взрыв. В результате мужчина получил травмы ног. Кроме того, повредилась машина пострадавшего и рядом припаркованные автомобили.

В суд направили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывного устройства), ч. 2 ст. 167 УК РФ (Повреждение чужого имущества), сообщили 29 ноября в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Как писали Юга.ру, в Ростове 7 марта на улице Еременко взорвалась припаркованная машина. Позже полицейские задержали мужчину, которого подозревали в подрыве автомобиля кредитора.