В Ростове задержали подозреваемого в подрыве автомобиля кредитора

Ростовская область

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В Ростове задержали 28-летнего местного жителя, который подозревается в подрыве автомобиля кредитора

Как писали Юга.ру, припаркованная машина взорвалась утром 7 марта на улице Еременко. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство водителя. 

«Задержан 28-летний житель Ростова-на-Дону, пытавшийся взорвать кредитора, чтобы не отдавать долг. 7 марта при открытии двери Mercedes сработала граната Ф-1, владелец автомобиля был госпитализирован», — сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.

Ростов-на-Дону Следственный комитет
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