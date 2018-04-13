В Ростове задержали подозреваемого в подрыве автомобиля кредитора

В Ростове задержали 28-летнего местного жителя, который подозревается в подрыве автомобиля кредитора

Как писали Юга.ру, припаркованная машина взорвалась утром 7 марта на улице Еременко. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство водителя.

«Задержан 28-летний житель Ростова-на-Дону, пытавшийся взорвать кредитора, чтобы не отдавать долг. 7 марта при открытии двери Mercedes сработала граната Ф-1, владелец автомобиля был госпитализирован», — сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.