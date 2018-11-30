В Краснодаре похитили 1 млн рублей, который должен был пойти на покос амброзии на Славянском кладбище

Краснодарский край

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В Краснодаре подрядчика заподозрили в хищении 1 млн рублей при выполнении работ на Славянском кладбище

Прокуратура установила, что в 2018 году муниципальное учреждение заключило контракт с юридическим лицом. Согласно документу, подрядчик за 1 млн рублей должен был выкосить на Славянском кладбище сорняки, в том числе амброзию.

Однако работы не выполнили в полном объеме. В отношении юридического лица возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре директор детского сада 16 лет платила зарплату несуществующему работнику.

Деньги кладбище Краснодар Мошенничество Прокуратура
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В Краснодаре похитили 1 млн рублей, который должен был пойти на покос амброзии на Славянском кладбище
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