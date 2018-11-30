В Краснодаре похитили 1 млн рублей, который должен был пойти на покос амброзии на Славянском кладбище
В Краснодаре подрядчика заподозрили в хищении 1 млн рублей при выполнении работ на Славянском кладбище
Прокуратура установила, что в 2018 году муниципальное учреждение заключило контракт с юридическим лицом. Согласно документу, подрядчик за 1 млн рублей должен был выкосить на Славянском кладбище сорняки, в том числе амброзию.
Однако работы не выполнили в полном объеме. В отношении юридического лица возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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