В Краснодаре похитили 1 млн рублей, который должен был пойти на покос амброзии на Славянском кладбище

В Краснодаре подрядчика заподозрили в хищении 1 млн рублей при выполнении работ на Славянском кладбище

Прокуратура установила, что в 2018 году муниципальное учреждение заключило контракт с юридическим лицом. Согласно документу, подрядчик за 1 млн рублей должен был выкосить на Славянском кладбище сорняки, в том числе амброзию.

Однако работы не выполнили в полном объеме. В отношении юридического лица возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре директор детского сада 16 лет платила зарплату несуществующему работнику.