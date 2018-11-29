Мэрия Майкопа вынесла предупреждение подрядчику из-за плохой расчистки дорог от снега

Глава Адыгеи распорядился оперативно упразднять снежные заносы на дорогах и реагировать на обращения граждан

«Подрядчик недостаточно ответственно подошел к выполнению своих обязанностей. Организация предупреждена о недопустимости повторения подобных нарушений: в случае дальнейшего несоблюдения условий муниципального контракта к подрядчику будут применены меры в соответствии с действующим законодательством», — отметили в пресс-службе мэрии города.

В пресс-службе мэрии Майкопа заявили, что руководство города держит ситуацию на контроле и вынесло предупреждение подрядной организации из-за некачественной очистки города от снега.

В соцсетях жители республиканской столицы 29 ноября стали жаловаться на плохую работу местных служб по расчистке улиц после снегопада.

На уборку снега направили 17 единиц спецтехники. Первоочередное внимание уделяется очистке дорог со спусками и подъемами, перекресткам и остановкам.

Глава Адыгеи поручил задействовать весь имеющийся спецтранспорт, перебрасывать его в проблемные участки и ежечасно докладывать об обстановке на дорогах.

Как сообщали Юга.ру, В Адыгее 29 ноября в расчистке трасс республиканского значения задействовали 61 единицу спецтехники.