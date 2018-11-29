Мэрия Майкопа вынесла предупреждение подрядчику из-за плохой расчистки дорог от снега

Адыгея

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Глава Адыгеи распорядился оперативно упразднять снежные заносы на дорогах и реагировать на обращения граждан

В соцсетях жители республиканской столицы 29 ноября стали жаловаться на плохую работу местных служб по расчистке улиц после снегопада.

В пресс-службе мэрии Майкопа заявили, что руководство города держит ситуацию на контроле и вынесло предупреждение подрядной организации из-за некачественной очистки города от снега.

«Подрядчик недостаточно ответственно подошел к выполнению своих обязанностей. Организация предупреждена о недопустимости повторения подобных нарушений: в случае дальнейшего несоблюдения условий муниципального контракта к подрядчику будут применены меры в соответствии с действующим законодательством», — отметили в пресс-службе мэрии города.

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На уборку снега направили 17 единиц спецтехники. Первоочередное внимание уделяется очистке дорог со спусками и подъемами, перекресткам и остановкам.

Глава Адыгеи поручил задействовать весь имеющийся спецтранспорт, перебрасывать его в проблемные участки и ежечасно докладывать об обстановке на дорогах.

Как сообщали Юга.ру, В Адыгее 29 ноября в расчистке трасс республиканского значения задействовали 61 единицу спецтехники.

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