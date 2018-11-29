В Адыгее 60 спецмашин расчищают снег на дорогах

В Адыгее с раннего утра сотрудники жилищно-коммунального комплекса приступили к уборке выпавшего снега

«Уже использовано 830 тонн противогололедной смеси. В основном она разбрасывается на перекрестках, остановочных площадках, мостовых сооружениях», — рассказали порталу Юга.ру в управлении «Адыгеяавтодор».

По словам собеседника, в каждом населенном пункте местные службы также занимаются расчисткой дорог. Особое внимание уделено горной местности. Сейчас везде обеспечена проходимость дорог.

«По прогнозам синоптиков, в течение первой половины дня 29 ноября снег будет усиливаться, поэтому службы продолжат работу. Создан необходимый запас противогололедной смеси», — добавили в «Адыгеяавтодоре».

В этом году к отопительному сезону подготовлено более 3 тыс. км газопроводов, а также 128 водозаборов, 2,33 тыс. км водопроводных сетей, специальная уборочная техника, канализационные и электрические сети. Обеспечен необходимый 45-суточный запас твердого топлива на начало отопительного периода. Аварийно-восстановительные и мобильные бригады готовы к реагированию в случае возникновения ЧС или крупных технологических нарушений.