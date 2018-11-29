На ТВ вышла передача о нарушениях при расследовании убийства на Кубани. Бастрыкин поручил провести проверку
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 28 ноября поручил проверить расследование убийства в станице Анастасиевской Славянского района после эфира на Первом канале
Выпуск о преступлении в станице показали 26 ноября в ток-шоу «Мужское / Женское». Местного жителя Николая Жигалковича задержали по подозрению в убийстве, однако его близкие утверждают, что он не причастен к преступлению.
По словам жены арестованного Ларисы, 27 июня после работы Николай зашел к другу Леониду Клименко выпить. Когда они отдыхали, Клименко позвонил приятель и предложил продолжить застолье у него дома. Мужчины не отказались и пошли в гости, там Жигалкович впервые встретил Алексея Брачика.
Около 21:00 Жигалковичу позвонила жена и позвала его домой. Мужчина был пьян, не дошел до дома и уснул на лавочке. Ночью он очнулся, решил продолжить путь, но забрался в припаркованную «Ниву» местного агронома и снова уснул. Рано утром хозяин машины нашел в салоне Жигалковича и отвез его домой.
Около 7:00 Николая забрала полиция по подозрению в убийстве. Еще одним подозреваемым стал их знакомый по фамилии Латниченко, который тоже находится под стражей. Следствие полагает, что они костылями убили Алексея Брачика.
Соседи и близкие Жигалковича утверждают, что он не мог совершить преступление — он был хорошим человеком, последние несколько лет с трудом ходил и хромал из-за травмы ноги и инвалидности. Кроме того, вечером, когда произошло убийство, он был слишком пьян.
Сын Жигалковича Анатолий провел собственное расследование: нашел свидетеля убийства и камень со следами крови и волос, которым предположительно убили мужчину, и передал его следственным органам. Преступление видел сосед Артем Самошкин. Он утверждает, что убийца был подтянутый, пухлощекий человек, ростом примерно 175 см, он ушел с места преступления обычной походкой, тогда как арестованный Жигалкович хромает.
Анатолий и его мать Лариса указывают на нарушения в действиях полицейских: к задержанному Николаю не пускали адвоката, его заставили написать явку с повинной после нескольких дней в полиции, предлагали сделку — чтобы тот оговорил второго подозреваемого в обмен на свободу. Самошкин утверждает, что следственный эксперимент проводили «под диктовку» следователя.
Вечером 28 ноября на сайте Следственного комитета появилась информация, что Бастрыкин поручил центральному аппарату СК РФ взять под контроль проверки и уголовные дела, основаниями для которых стали сообщения СМИ. В релизе говорится, что «в эфире одной из социальных телепрограмм вышел сюжет с критикой расследования убийства местного жителя в станице Анастасиевская». По данным СК, в преступлении подозревают односельчанина погибшего.
«В студии сообщалось о нарушениях, допущенных в ходе следствия, а также избиении подозреваемого оперативными сотрудниками. Вся озвученная информация будет проверена», — говорится в сообщении ведомства.
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