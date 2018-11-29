На ТВ вышла передача о нарушениях при расследовании убийства на Кубани. Бастрыкин поручил провести проверку

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 28 ноября поручил проверить расследование убийства в станице Анастасиевской Славянского района после эфира на Первом канале

Выпуск о преступлении в станице показали 26 ноября в ток-шоу «Мужское / Женское». Местного жителя Николая Жигалковича задержали по подозрению в убийстве, однако его близкие утверждают, что он не причастен к преступлению.

По словам жены арестованного Ларисы, 27 июня после работы Николай зашел к другу Леониду Клименко выпить. Когда они отдыхали, Клименко позвонил приятель и предложил продолжить застолье у него дома. Мужчины не отказались и пошли в гости, там Жигалкович впервые встретил Алексея Брачика.

Около 21:00 Жигалковичу позвонила жена и позвала его домой. Мужчина был пьян, не дошел до дома и уснул на лавочке. Ночью он очнулся, решил продолжить путь, но забрался в припаркованную «Ниву» местного агронома и снова уснул. Рано утром хозяин машины нашел в салоне Жигалковича и отвез его домой.

Около 7:00 Николая забрала полиция по подозрению в убийстве. Еще одним подозреваемым стал их знакомый по фамилии Латниченко, который тоже находится под стражей. Следствие полагает, что они костылями убили Алексея Брачика.