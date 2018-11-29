В Ставрополе легковушка сбила мать с годовалым ребенком

Ставропольский край

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В Ставропольском крае вечером 28 ноября произошло ДТП, в котором пострадал ребенок

Инцидент произошел в 18:35 на улице Родосская, 13. По предварительным данным, водитель Lada Vesta не уступил на «зебре» и сбил женщину. У нее на руках был головалый ребенок.

В реультате ДТП ребенка госпитализировали, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Как писали Юга.ру, в Ставрополе 27 ноября машина сбила на «зебре» 11-летнюю школьницу.

Дети ДТП Ставрополь
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