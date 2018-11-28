В Ставрополе на «зебре» легковушка сбила 11-летнюю школьницу

Ставропольский край

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В Ставрополе 27 ноября произошло ДТП, в котором пострадала 11-летняя девочка

Авария случилась в 13:15 на улице Абрамовой напротив дома № 27. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia SLS не пропустил школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате девочку с травмами доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в ОБ ДПС ГИБДД Ставрополя.

Как писали Юга.ру, в Ставрополе 24 ноября машина во дворе дома сбила подростка.

Дети ДТП Ставрополь
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