В Ставрополе на «зебре» легковушка сбила 11-летнюю школьницу

В Ставрополе 27 ноября произошло ДТП, в котором пострадала 11-летняя девочка

Авария случилась в 13:15 на улице Абрамовой напротив дома № 27. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia SLS не пропустил школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате девочку с травмами доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в ОБ ДПС ГИБДД Ставрополя.