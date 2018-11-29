На Ставрополье возобновили движение на трассе, закрытой из-за гололеда
Ставропольский край Валерия Дульская
В Грачевском районе 29 ноября сняли запрет на движение по участку трассы Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды
В отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю рассказали, что в районе сняли все ограничения. Проезд транспорта осуществляется в штатном режиме.
Как сообщали Юга.ру, в 9:40 из-за гололеда и сильного ветра закрыли частично закрыли трассу Ставрополь — Александровское — Минводы.
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