На Ставрополье возобновили движение на трассе, закрытой из-за гололеда

В Грачевском районе 29 ноября сняли запрет на движение по участку трассы Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды

В отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю рассказали, что в районе сняли все ограничения. Проезд транспорта осуществляется в штатном режиме.

Как сообщали Юга.ру, в 9:40 из-за гололеда и сильного ветра закрыли частично закрыли трассу Ставрополь — Александровское — Минводы.