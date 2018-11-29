На Ставрополье из-за непогоды закрыли участок трассы
Ставропольский край Валерия Дульская
В Грачевском районе Ставропольского края 29 ноября из-за снегопада и гололеда закрыли часть трассы
В 9:40 ГИБДД Ставрополья сообщило о том, что из-за гололеда и сильного ветра будет ограничено движение всего транспорта на трассе Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды с 0-го по 34-й км.
Сейчас дорогу обрабатывают противогололедными материалами.
«Госавтоинспекция Ставрополья рекомендует в ближайшие двое суток отказаться от поездок на личном автотранспорте», — сказали в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
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