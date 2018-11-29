В Севастополе машина сбила 14-летнего подростка на пешеходном переходе

Крым

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В Севастополе произошла дорожная авария, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход

Авария случилась на улице Героев Сталинграда. Водитель иномарки ехал по дороге в левом крайнем ряду и не заметил 14-летнего мальчика на пешеходном переходе из-за автомобиля, который двигался справа в этом же направлении.

В результате ДТП подростка с травмами доставили в детскую больницу, сообщили 29 ноября в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Севастополю.

Как писали Юга.ру, в Ставрополе 24 ноября машина во дворе дома сбила подростка. 

Дети ДТП Севастополь
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