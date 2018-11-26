В Ставрополе машина во дворе дома сбила подростка
Ставропольский край Оксана Васильченко
В Ставрополе 24 ноября произошло ДТП, в котором пострадал подросток
Читайте также:
Авария произошла в 11:50 у дома № 28/3 на улице 50 лет ВЛКСМ. Водитель автомобиля ВАЗ-2106 ехал по двору одной из многоэтажек и сбил 12-летнего школьника, который гулял со сверстниками.
В результате ДТП мальчик получил вывих голеностопа. Его доставили в больницу.
Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Проверка показала, что он был трезв, сообщили в ОБ ДПС ГИБДД по Ставрополю.
Концерты групп Animal ДжаZ, «Тролль гнет ель», футбольный матч
И другие события Краснодара с 26 ноября по 2 декабря
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.