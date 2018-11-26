В Ставрополе машина во дворе дома сбила подростка

Ставропольский край

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В Ставрополе 24 ноября произошло ДТП, в котором пострадал подросток

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Авария произошла в 11:50 у дома № 28/3 на улице 50 лет ВЛКСМ. Водитель автомобиля ВАЗ-2106 ехал по двору одной из многоэтажек и сбил 12-летнего школьника, который гулял со сверстниками.

В результате ДТП мальчик получил вывих голеностопа. Его доставили в больницу.

Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Проверка показала, что он был трезв, сообщили в ОБ ДПС ГИБДД по Ставрополю.

Дети ДТП Ставрополь
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