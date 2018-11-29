В Тихорецком районе грабитель потерял обувь, когда убегал с места преступления

В Тихорецком районе полицейские задержали грабителя, который оставил обувь на месте преступления

В мае в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что на улице мужчина сорвал с ее шеи золотую цепочку и убежал. Приметы молодого человека девушка не запомнила, однако принесла в полицию обувь, которую потерял злоумышленник, скрываясь с места происшествия.

Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД задержали 26-летнего жителя станицы Старощербиновской. Его причастность установили по обуви, которую он оставил на месте преступления.

Подозреваемого заключили под стражу и обвинили по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Ему грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.