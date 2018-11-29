В Ростове завели дело на студента, который сообщил в соцсети о «буме» в колледже

В Ростове полицейские задержали подростка за ложное сообщение о минировании колледжа

Правоохранительным органам сообщили о том, что в соцсети распространяют информацию о якобы готовящемся взрыве в одном из колледжей города. После этого из учебного заведения эвакуировали 169 человек. При проверке не было найдено никаких взрывоопасных предметов.

Полицейские установили и задержали причастного к этому инциденту. Им оказался 17-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), сообщили 28 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Как писали Юга.ру, в Ростове 21 ноября в соцсети молодой человек разослал однокурсникам сообщение со словами «Сегодня в 12:10 в колледже будет бум». Один из студентов сообщил об этом в полицию. После этого из колледжа информатизации и управления эвакуировали людей. В отделе полиции подросток объяснил свой поступок тем, что просто хотел пошутить.