«В колледже будет бум»: студента из Ростова доставили в полицию после сообщений в соцсетях

Ростовская область

Распечатать

В полицию Ростова-на-Дону 21 ноября доставили студента за ложное сообщение о заложенной в колледже бомбе

Как рассказал порталу Юга.ру источник в правоохранительных органах, в одной из соцсетей 17-летний молодой человек разослал своим однокурсникам сообщение со словами «Сегодня в 12:10 в колледже будет бум». Один из студентов сообщил об этом в полицию.

После этого из колледжа информатизации и управления эвакуировали людей. Полицейские обследовали учебное заведение и не нашли взрывоопасных предметов.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области порталу Юга.ру сообщили, что по факту инцидента провели проверку. Студента доставили в полицию и провели с ним профилактическую беседу. Подросток объяснил свой поступок тем, что просто хотел пошутить.

Как писали Юга.ру, 20 ноября сотрудники полиции в Амурской области задержали четырех студентов, которые сообщили о якобы заминированном учебном заведении в Крыму. 

Полиция Происшествия Студенты Телефонный террор
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Ресторатор из Краснодара предложил оплатить ущерб, который Хаски нанес автомобилю у клуба
Нашелся депутат, написавший донос на Хаски. Ему также не нравятся Оксимирон и Noize MC
ФСБ заявила о предотвращении нескольких нападений на школы после трагедии в Керчи
Восемь краснодарских проектов претендуют на всероссийскую премию «Headliner года»
Митрополит Меркурий предложил провести в Ростове «Один день без аборта»
В Краснодаре хозяйка машины, на которой выступал Хаски, подала на него в полицию. Рэперу грозит уголовное преследование

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале