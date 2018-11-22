«В колледже будет бум»: студента из Ростова доставили в полицию после сообщений в соцсетях

В полицию Ростова-на-Дону 21 ноября доставили студента за ложное сообщение о заложенной в колледже бомбе

Как рассказал порталу Юга.ру источник в правоохранительных органах, в одной из соцсетей 17-летний молодой человек разослал своим однокурсникам сообщение со словами «Сегодня в 12:10 в колледже будет бум». Один из студентов сообщил об этом в полицию.

После этого из колледжа информатизации и управления эвакуировали людей. Полицейские обследовали учебное заведение и не нашли взрывоопасных предметов.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области порталу Юга.ру сообщили, что по факту инцидента провели проверку. Студента доставили в полицию и провели с ним профилактическую беседу. Подросток объяснил свой поступок тем, что просто хотел пошутить.

Как писали Юга.ру, 20 ноября сотрудники полиции в Амурской области задержали четырех студентов, которые сообщили о якобы заминированном учебном заведении в Крыму.