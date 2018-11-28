В Майкопе откроют фабрику по производству мебельной кромки

В Майкопе в 2019 году запустят предприятие по производству мебельной кромки ПВХ, где создадут 160 рабочих мест

Комбинат будет состоять из четырех цехов, строительство которых ведется в Майкопе на площади 5,5 тыс. кв. метров. Сейчас построен один цех. На начальном этапе производство мебельной кромки будет действовать в пределах одного цеха. Запустить его планируется до конца 2019 года, остальные цеха — в 2021 году.

Общая стоимость проекта составляет 34,3 млн рублей.

«Проект сопровождается по принципу одного окна. В рамках действия этого инструмент поддержки министерством экономразвития и торговли Адыгеи организована встреча с руководством ПАО "Кубаньэнергосбыт" с целью обсуждения возможности получения инвестору технических условий на присоединение к электрическим сетям. Ориентировочно подключение ожидается в марте 2019 года», — сообщил министр экономического развития и торговли Адыгеи Анзаур Куанов.

Премьер-министр республики Александр Наролин поручил министерству совместно с муниципальными образованиями оказывать максимальное содействие инвесторам через инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

«Сегодня инвестиции — это основа для роста экономики. Данное направление находится под личным контролем главы республики и является основным показателем эффективности работы муниципальной власти. Инвесторы должны видеть поддержку и заинтересованность власти в реализации их проектов», — подчеркнул Александр Наролин.