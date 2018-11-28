Из бюджета Кубани в 2019 году на здравоохранение направят 67,7 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 28 ноября приняли бюджет регионального Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) на 2019–2021 годы

Директор фонда Надежда Губриева сообщила, что проект бюджета на 2019 год запланирован в 67,7 млрд рублей, что на 6,2 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

В 2020 году бюджет фонда составит 73,3 млрд рублей, в 2021-м — 78,7 млрд рублей. Деньги планируют направить на лечение онкобольных, развитие высокотехнологичной медпомощи, увеличение оплаты труда медикам, программы повышения их квалификации, приобретение и ремонт оборудования, сообщили в пресс-службе ЗСК.

Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко заявил, что бюджет фонда сформирован в полном объеме, его наполнение соответствует целям и задачам развития здравоохранения.

«В бюджете закладывается почти 5 млрд рублей на обеспечение отдельных категорий граждан бесплатными и льготными медикаментами. Ряд медицинских учреждений передаются из муниципальной собственности в краевую. На их капремонт в бюджете заложено более 511 млн рублей. Это позволит отремонтировать 29 объектов отрасли здравоохранения», — сказал спикер ЗСК.

Бурлачко добавил, что в регионе продолжат строить офисы врачей общей практики. В следующем году собираются построить 18 зданий, а в течение трех лет возведут 41 офис. На федеральные и краевые деньги построят лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы в Краснодаре. С 1 января следующего года на 5% повысят зарплаты работникам бюджетных учреждений, в том числе лечебных.