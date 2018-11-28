В Туапсе шестеро мужчин пожаловались в СК на полицейских, которые задержали их во время ужина на автомойке

В Туапсе полицейские проводятся проверку по факту незаконного задержания людей

В интернете 25 ноября появилось видео, на котором видно, как 21 сентября в 20:50 в беседке на территории автомойки на улице Бондаренко, 25 сидят шесть человек. В кадре появляются два автомобиля, из которых выбегают вооруженные сотрудники правоохранительных органов и требуют, чтобы люди из беседки легли на землю.

Авторы видео утверждают, что у полицейских не было законных оснований и причин для таких действий. Позже на задержанных составили административные протоколы за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

В рапортах оперуполномоченных Дзигуа и Романенко говорится, что 21 сентября в 20:55 в дежурную часть поступило сообщение о том, что возле автомойки ходят люди с предметом, похожим на пистолет, и слышны крики о помощи. Прибывшие на место полицейские увидели мужчину, который подходил под ориентировку фигуранта уголовного дела. Они представились, предъявили удостоверения и попросили его показать документы, но мужчина грубо отказался и оказал сопротивление, поэтому на него пришлось надеть наручники.

Однако на видеозаписи можно найти противоречия с рапортами. Камеры показали, что в 20:55 никто не кричал и не ходил с пистолетом. Кроме того, полицейские не подходили к мужчине, а сразу заставили людей лечь на землю. Позже их перетащили от беседки в центр площадки. Полицейские изъяли личные вещи задержанных и начали досматривать их.

Сотрудник полиции Ткаченко снял сумку с лежащего на земле мужчины, который якобы подходит под ориентировку, и досмотрел ее. Найдя там ключи от машины, он передал их коллеге Шилову, который начал досматривать машину задержанного. Позже к нему присоединился Ткаченко.

Другие полицейские в это время обыскали помещение автомойки без понятых и без составления протокола. При этом Дзигуа забрал со стола мобильный телефон.

Задержанных арестовали на десять суток.

По словам автора видео, сейчас правоохранители угрожают, что если задержанные будут писать на них жалобы, им подкинут оружие ил наркотики. 7 ноября потерпевшие подали заявления в следственный комитет. Уголовное дело до сих пор не возбудили.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю ответили порталу Юга.ру, что по данному факту в ОМВД России по Туапсинскому району проводится проверка. Мероприятия, которые попали на видео, проводили полициейские совместно с сотрудниками другого ведомства правоохранительной направленности в рамках проверки поступившей оперативной информации о возможной причастности граждан к противоправной деятельности.