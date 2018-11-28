В Ростове две девушки избили и ограбили прохожего в парке
Ростовская область Наталья Евсикова
В Ростове-на-Дону двух местных жительниц подозревают в ограблении мужчины
Житель Ростова сообщил в правоохранительные органы о том, что его ограбили. Сотрудники полиции выяснили, что ночью в одном из городских парков к пьяному мужчине подошли две девушки. Они несколько раз ударили его и отобрали мобильный телефон.
По подозрению в ограблении полицейские задержали двух ранее судимых неработающих местных жительниц 19 и 34 лет.
Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (Грабеж).
Украденный телефон изъяли, вскоре его вернут владельцу, сообщили 27 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
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