В Ростове две девушки избили и ограбили прохожего в парке

В Ростове-на-Дону двух местных жительниц подозревают в ограблении мужчины

Житель Ростова сообщил в правоохранительные органы о том, что его ограбили. Сотрудники полиции выяснили, что ночью в одном из городских парков к пьяному мужчине подошли две девушки. Они несколько раз ударили его и отобрали мобильный телефон.

По подозрению в ограблении полицейские задержали двух ранее судимых неработающих местных жительниц 19 и 34 лет.

Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (Грабеж).

Украденный телефон изъяли, вскоре его вернут владельцу, сообщили 27 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.