Путин рассказал, что ждет Россию после его ухода

Президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» 28 ноября выразил надежду, что страна после его ухода изменится к лучшему

На мероприятии главе государства задали вопрос: «Как будет выглядеть Россия на следующий день после того, как господин Путин покинет политическую сцену в России?».

«Куда вы так спешите — я пока никуда не собираюсь», — цитируют «Ведомости» президента.

Путин отметил, что сейчас страна чувствует себя уверенно, самодостаточно, но открыта для сотрудничества со всеми партнерами, в том числе и с США, пишет РИА «Новости».

«У нас целый ряд национальных проектов, надеюсь, что будут реализованы в меньшей, большей степени. Но эта масштабная, очень амбициозная задача, если мы будем уверенно идти по пути их решения, то страна будет меняться к лучшему», — сказал глава РФ.