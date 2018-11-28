Путин рассказал, что ждет Россию после его ухода

Вся Россия

Распечатать

Президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» 28 ноября выразил надежду, что страна после его ухода изменится к лучшему

На мероприятии главе государства задали вопрос: «Как будет выглядеть Россия на следующий день после того, как господин Путин покинет политическую сцену в России?»

«Куда вы так спешите — я пока никуда не собираюсь», — цитируют «Ведомости» президента.

Путин отметил, что сейчас страна чувствует себя уверенно, самодостаточно, но открыта для сотрудничества со всеми партнерами, в том числе и с США, пишет РИА «Новости»

«У нас целый ряд национальных проектов, надеюсь, что будут реализованы в меньшей, большей степени. Но эта масштабная, очень амбициозная задача, если мы будем уверенно идти по пути их решения, то страна будет меняться к лучшему», — сказал глава РФ.

Как писали Юга.ру, на инвестиционном форуме Путин прокомментировал инцидент в Керченском проливе с украинскими кораблями и назвал произошедшее провокацией со стороны Украины. 

Владимир Путин
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Адыгее для сохранения ландшафта вокруг дольменов решили изменить законодательство
На перекрестке Калинина и Каляева в Краснодаре вагон сошел с рельсов. Трамваи час стояли в обе стороны
В Туапсе шестеро мужчин пожаловались в СК на полицейских, которые задержали их во время ужина на автомойке
Власти Крыма выделили 9 млн рублей на ремонт Керченского политеха
В Ростове мужчина украл куртку и 60 тыс. рублей у пациента больницы, который был без сознания
Суд Симферополя арестовал сотрудника СБУ с задержанного украинского корабля

Лента новостей

Статьи

Роботы-фехтовальщики, электродвигатели будущего, клонирование растений

О чем расскажут участники третьего краснодарского Science Slam

Статьи

Выпотрошенный после ухода Кононова «Арсенал»

Обзор девятой победы «Краснодара»

Статьи Партнерский

Как вести семейный бюджет и каждый год ездить в отпуск за границу. Личный опыт

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале