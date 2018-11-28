В Сочи будут судить семью приезжих, которые делали закладки с наркотиками

Краснодарский край

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В Сочи семью приезжих обвиняют в распространении наркотических веществ через закладки

Следствие установило, что 56-летняя жительница соседней страны, ее 31-летний сын и их 64-летняя знакомая из Тверской области организовали на курорте поставку и сбыт метадона.

Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции зафиксировали более десяти фактов продажи наркотика общей массой более 50 граммов. Еще 150 граммов метадона нашли дома у подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических  средств), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Материалы дела направили в суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Наркотики Полиция Сочи
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