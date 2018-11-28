В Сочи спасатели вывели из леса заблудившихся туристов из Москвы и Новосибирска

Спасатели помогли выбраться из леса в горах Сочи заблудившимся туристам — женщине из Москвы и мужчине из Новосибирска

Звонок с просьбой о помощи поступил в спасательный отряд МЧС 28 ноября в 17:15. 45-летние приезжие рассказали, что потеряли дорогу в районе Орлиных скал.

Спасатели установили местоположение, связались с туристами и направили их в сторону слияния рек Агура и Агурчик. Их встретили сотрудники МЧС и на служебном автомобиле и вывезли в черту города.

Туристы рассказали, что собирались спуститься с Орлиных скал к Кавказскому аулу, но направились наверх вдоль Агурчика в сторону Хосты.

Помощь медиков мужчине и женщине не потребовалась, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.