Краснодарцам напомнили о необходимости погасить долги за газ до нового года
Партнерский Краснодарский край Ксения Мареич
АО «Краснодаргоргаз» призвал краснодарцев срочно оплатить долги за газоснабжение
С 1 января 2019 года в Краснодаре начнет действовать новая схема поставки газа местным жителям.
В пресс-службе «Краснодаргоргаз» сообщили, что потребителям необходимо срочно погасить задолженности, чтобы не возникло недоразумений в расчетах и начислениях, а также чтобы избежать возможное применение санкций, вплоть до приостановления подачи газа в канун Нового года.
Полный текст уведомления можно прочесть на сайте «Краснодаргоргаза».
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