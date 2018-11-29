Краснодарцам напомнили о необходимости погасить долги за газ до нового года

Партнерский Краснодарский край

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АО «Краснодаргоргаз» призвал краснодарцев срочно оплатить долги за газоснабжение

С 1 января 2019 года в Краснодаре начнет действовать новая схема поставки газа местным жителям. 

В пресс-службе «Краснодаргоргаз» сообщили, что потребителям необходимо срочно погасить задолженности, чтобы не возникло недоразумений в расчетах и начислениях, а также чтобы избежать возможное применение санкций, вплоть до приостановления подачи газа в канун Нового года.

Полный текст уведомления можно прочесть на сайте «Краснодаргоргаза».

Газ Краснодар
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