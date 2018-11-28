В Карачаево-Черкесии автомобиль врезался в фонарь, водитель погиб
Карачаево-Черкесия Ксения Мареич
В Карачаево-Черкесской Республике 27 ноября произошло смертельное ДТП
Авария произошла на 6-м км автотрассы Черкесск — Домбай. По предварительным данным, 48-летний водитель машины Mercedes-Benz не справился с управлением и врезался в опору дорожного освещения.
В результате мужчина получил травмы, от которых скончался в республиканской больнице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Карачаево-Черкесии.
Как писали Юга.ру, на Кубани 16 ноября легковушка врезалась в дерево, погибли три человека.
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