В Карачаево-Черкесии автомобиль врезался в фонарь, водитель погиб

Карачаево-Черкесия

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В Карачаево-Черкесской Республике 27 ноября произошло смертельное ДТП

Авария произошла на 6-м км автотрассы Черкесск — Домбай. По предварительным данным, 48-летний водитель машины Mercedes-Benz не справился с управлением и врезался в опору дорожного освещения.

В результате мужчина получил травмы, от которых скончался в республиканской больнице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Карачаево-Черкесии.

Как писали Юга.ру, на Кубани 16 ноября легковушка врезалась в дерево, погибли три человека. 

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