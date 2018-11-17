В Ленинградском районе легковушка врезалась в дерево. Погибли три человека
Краснодарский край Маша Волобуева
В Ленинградском районе 16 ноября произошло ДТП, где погибли три человека
Авария случилась на трассе Староминская — Ленинградская — Павловская около 21:15. По предварительным данным, 26-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением — машина съехала с дороги и врезалась в дерево.
Трое пассажиров автомобиля 38 и 29-летние мужчины погибли, водителя и 31-летнего пассажира госпиталиировали. Полицейские по факту ДТП проводят проверку, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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