В Ленинградском районе легковушка врезалась в дерево. Погибли три человека

В Ленинградском районе 16 ноября произошло ДТП, где погибли три человека

Авария случилась на трассе Староминская — Ленинградская — Павловская около 21:15. По предварительным данным, 26-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением — машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

Трое пассажиров автомобиля 38 и 29-летние мужчины погибли, водителя и 31-летнего пассажира госпиталиировали. Полицейские по факту ДТП проводят проверку, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.