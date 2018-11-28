В Ставрополе двое детей пострадали в ДТП с тремя машинами
Ставропольский край Оксана Васильченко
В Ставрополе 27 ноября произошла авария с участием трех легковых автомобилей, есть пострадавшие
ДТП случилось в 14:20 на пересечении Западного обхода и проспекта Российского. Водитель автомобиля Мitsubishi не выдержал дистанцию и столкнулся с машиной ВАЗ-21150. Отечественная легковушка по инерции продолжила движение и врезалась в автомобиль Lada Vesta.
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В результате аварии пострадали дети четырех и пяти лет, находившиеся в ВАЗ-21150. Они не получили серьезных травм, сообщили в ОБ ДПС ГИБДД Ставрополя.
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