В Ставрополе двое детей пострадали в ДТП с тремя машинами

В Ставрополе 27 ноября произошла авария с участием трех легковых автомобилей, есть пострадавшие

ДТП случилось в 14:20 на пересечении Западного обхода и проспекта Российского. Водитель автомобиля Мitsubishi не выдержал дистанцию и столкнулся с машиной ВАЗ-21150. Отечественная легковушка по инерции продолжила движение и врезалась в автомобиль Lada Vesta.

Читайте также: В Кореновске в ДТП семилетняя девочка вылетела в окно машины