В Ставрополе двое детей пострадали в ДТП с тремя машинами

Ставропольский край

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В Ставрополе 27 ноября произошла авария с участием трех легковых автомобилей, есть пострадавшие

ДТП случилось в 14:20 на пересечении Западного обхода и проспекта Российского. Водитель автомобиля Мitsubishi не выдержал дистанцию и столкнулся с машиной ВАЗ-21150. Отечественная легковушка по инерции продолжила движение и врезалась в автомобиль Lada Vesta.

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В результате аварии пострадали дети четырех и пяти лет, находившиеся в ВАЗ-21150. Они не получили серьезных травм, сообщили в ОБ ДПС ГИБДД Ставрополя.

Дети ДТП Ставрополь
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