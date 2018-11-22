В Кореновске в ДТП семилетняя девочка вылетела в окно машины

В Кореновске 21 ноября произошло ДТП, в котором семилетняя девочка вылетела в окно машины

Авария случилась вечером на одной из улиц города. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda резко затормозил перед перебегающим дорогу пешеходом. В этот момент иномарка столкнулась с машиной Mitsubishi Lancer, которая выезжала со второстепенной дороги.

В результате аварии семилетняя девочка из автомобиля Mitsubishi вылетела в окно, ее забрали медики. Еще одного семимесячного ребенка спасатели достали из детского кресла и также передали врачам. Мать детей оказалась зажатой в кабине. После того, как женщину достали из машины, ее госпитализировали, сообщает пресс-служба «Кубань-Спас».