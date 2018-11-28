В Адыгее открылся первый Международный лингвистический центр

На базе Адыгейского госуниверситета начал работу первый Международный лингвистический образовательно-экзаменационный центр и Центр изучения китайского языка и культуры

Центр сотрудничает с ведущими образовательными учреждениями среднего и высшего звена Великобритании и США, поэтому учащиеся Центра смогут дистанционно и заочно пройти обучение в зарубежных вузах, сдать экзамен и получить диплом международного образца, а также нострификацию (подтверждение) российских дипломов британской службой UK NARIC.

В Центре будут учить английскому, китайскому и другим языкам, устраивать летние языковые лагеря и образовательные поездки в Великобританию с обучением в британских школах, языковых центрах и университетах.

Одними из первых мероприятий Центра в Адыгее стали интерактивные мюзиклы на английском языке театральной кампании The Barking Dog Theatre, а также творческая встреча с музыкантом, актером, сценаристом, директором театральной компании Майком Бруксом.

«В настоящее время проходит олимпиада для школьников с главным призом — двухнедельным обучением в Великобритании. А 8 декабря планируется проведение семинара с автором Кембриджских учебников Риммером, 9 декабря — скайп-сессия с тренером и экзаменатором Саймоном Бруксом», — рассказали порталу Юга.ру в лингвистическом центре.

В рамках обучения китайскому языку планируется провести летний языковой лагерь для школьников и студентов-китайцев, изучающих русский язык и культуру на базе АГУ. Проект предполагает не только обучение русскому языку и погружение в культуру, но и экскурсионно-образовательную программу: поездку в Сочи, Новороссийск и Темрюк. В 2019 году ожидается прибытие в Адыгею первых групп, сообщили в Центре.