Актеры британского театра представили школьникам Адыгеи интерактивный мюзикл

Международный лингвистический образовательно-экзаменационный центр Адыгейского государственного университета 21 ноября организовал встречу школьников с актерами британского театра The Barking Dog Theatre

22 ноября в Майкопе в Международном образовательно-экзаменационном центре при Адыгейском государственном университете состоится встреча школьников и студентов с Майклом Бруксом — солистом группы кельтского рока Here Be Dragons и директором театральной компании The Barking Dog Theatre Company.