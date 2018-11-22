Актеры британского театра представили школьникам Адыгеи интерактивный мюзикл

Международный лингвистический образовательно-экзаменационный центр Адыгейского государственного университета 21 ноября организовал встречу школьников с актерами британского театра The Barking Dog Theatre

Актеры британского театра второй раз приехали в Адыгею с интерактивным мюзиклом для детей. Школьники смогли пообщаться с носителями английского языка и принять участие в представлении.

Мероприятие в качестве гостя посетил заслуженный артист РФ, народный артист Республики Адыгея Саид Багов, рассказала порталу Юга.ру организатор встречи Сусанна Макерова.

«Вчера учащиеся лингвистической школы примерили на себя образ феи из "Спящей Красавицы", вместе с Робин Гудом приняли участие в соревнованиях лучников, а некоторым удалось почувствовать себя королевой Великобритании», — рассказала Макерова.

22 ноября в Майкопе в Международном образовательно-экзаменационном центре при Адыгейском государственном университете состоится встреча школьников и студентов с Майклом Бруксом — солистом группы кельтского рока Here Be Dragons и директором театральной компании The Barking Dog Theatre Company.