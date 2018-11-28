В Динском районе нашли пропавшую 14-летнюю девочку

Полицейские установили местонахождение пропавшей в Динском районе Екатерины Киселевой

Девочку нашли живой, сообщили 28 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 14-летняя жительница Динского района Екатерина Киселева ушла из дома 26 ноября, в полицию подали заявление о розыске.