В Динском районе пропала 14-летняя девочка

В Краснодарском краю полиция разыскивает 14-летнюю Екатерину Киселеву

Школьница ушла из дома 26 ноября и до сих пор не вернулась, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

На вид Екатерине 18 лет, рост 170-175 см, прямые светлые волосы до плеч. Была одета в синюю куртку с капюшоном, черные джинсы и черные сапоги.

Всех, у кого есть информация о местонахождении девочки, просят сообщить по телефонам 102 или 8 (86162) 6-15-94.