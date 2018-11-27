В Динском районе пропала 14-летняя девочка
Краснодарский край Ксения Мареич
В Краснодарском краю полиция разыскивает 14-летнюю Екатерину Киселеву
Школьница ушла из дома 26 ноября и до сих пор не вернулась, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
На вид Екатерине 18 лет, рост 170-175 см, прямые светлые волосы до плеч. Была одета в синюю куртку с капюшоном, черные джинсы и черные сапоги.
Всех, у кого есть информация о местонахождении девочки, просят сообщить по телефонам 102 или 8 (86162) 6-15-94.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.