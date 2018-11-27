В Динском районе пропала 14-летняя девочка

Краснодарский край

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В Краснодарском краю полиция разыскивает 14-летнюю Екатерину Киселеву

Школьница ушла из дома 26 ноября и до сих пор не вернулась, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

На вид Екатерине 18 лет, рост 170-175 см, прямые светлые волосы до плеч. Была одета в синюю куртку с капюшоном, черные джинсы и черные сапоги.

Всех, у кого есть информация о местонахождении девочки, просят сообщить по телефонам 102 или 8 (86162) 6-15-94.

Динской район Полиция Розыск людей
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