Под Новороссийском легковушка столкнулась с фурой

В Краснодарском крае 27 ноября произошло ДТП, в котором пострадал один человек

Авария произошла в 00:00 в районе 3-го км трассы Новороссийск — Керченский пролив. По предварительным данным, 32-летний водитель Toyota Mark II выехал на встречку и столкнулся с грузовиком MAN с прицепом. Водитель иномарки получил травмы, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.