Под Новороссийском легковушка столкнулась с фурой

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 27 ноября произошло ДТП, в котором пострадал один человек

Авария произошла в 00:00 в районе 3-го км трассы Новороссийск — Керченский пролив.

По предварительным данным, 32-летний водитель Toyota Mark II выехал на встречку и столкнулся с грузовиком MAN с прицепом.

Водитель иномарки получил травмы, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 18 ноября под Новороссийском у КамАЗа отказали тормоза, он столкнулся с семью автомобилями. 

ДТП Новороссийск
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