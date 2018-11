Под Новороссийском у КамАЗа отказали тормоза и он врезался в семь машин

View this post on Instagram

Без тормозов: под Новороссийском потерявший управление «КамАЗ» раздавил 7 автомобилей! . ДТП произошло сегодня, 18 ноября, в 17:40 на 10-ом километре автодороги «Керчь – Новороссийск». . По предварительной версии, у «КамАЗа» на спуске отказали тормоза. - Водитель не справился с управлением, многотонный грузовик врезался в семь автомобилей (как легковых, так и грузовых) и изрядно искорежил их. . В аварии пострадал один человек - это водитель «КамАЗа», у которого отказали тормоза. - Сейчас его осматривают врачи в городской больнице, куда он был доставлен с различными травмами. . Ущерб от ДТП пока только оценивается. На месте аварии серьезный затор. . Фото от подписчика.