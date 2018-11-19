Под Новороссийском у КамАЗа отказали тормоза и он врезался в семь машин

Под Новороссийском 18 ноября КамАЗ столкнулся с семью машинами

Авария случилась около 17:40 на трассе Керчь — Новороссийск. По предварительным данным, на спуске у КамАЗа отказали тормоза. Из-за этого водитель не справился с управлением и врезался в семь машин.

В результате ДТП пострадал только водитель грузовика. Другие автомобили получили механические повреждения, пишет ТАСС.