В центре Краснодара вернули тепло в 9 домов после ликвидации аварии на магистрали

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Красноармейской 28 ноября устранили аварию на тепломагистрали

Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый сообщил, что специалисты заменили участок тепломагистрали диаметром 300 мм. Планируется, что в ближайшее время в месте разрытия положал асфаль.

Движение машин на улице Красноармейской от Карасунской до Чапаева возобновили. Также восстановили теплоснабжение девяти многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 27 ноября около 12:00 произошел порыв тепломагистрали на улице Красноармейской. В результате аварии без теплоснабжения остались девять домов.

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