В центре Краснодара из-за аварии девять домов остались без тепла

В Краснодаре 27 ноября произошел порыв тепломагистрали на улице Красноармейской

Авария на тепломагистрали диаметром 300 мм произошла около 12:00 на участке между улицами Карасунской и Чапаева. Последствия порыва устраняют специалисты филиала «Краснодартеплоэнерго» АО «АТЭК».

По словам директора департамента городского хозяйства и ТЭК Владислава Белого, без теплоснабжения сейчас находятся девять многоквартирных домов.