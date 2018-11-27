В центре Краснодара из-за аварии девять домов остались без тепла

Краснодарский край

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В Краснодаре 27 ноября произошел порыв тепломагистрали на улице Красноармейской

Авария на тепломагистрали диаметром 300 мм произошла около 12:00 на участке между улицами Карасунской и Чапаева. Последствия порыва устраняют специалисты филиала «Краснодартеплоэнерго» АО «АТЭК».

По словам директора департамента городского хозяйства и ТЭК Владислава Белого, без теплоснабжения сейчас находятся девять многоквартирных домов.

Движение для транспорта на этом участке временно ограничено, на время устранения аварии водителям необходимо выбирать альтернативные улицы для объезда, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. 

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