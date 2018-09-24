На Ставрополье мужчине грозит до десяти лет лишения свободы за изнасилование 31-летней дочери

В Красногвардейском районе Ставропольского края местного жителя подозревают в изнасиловании взрослой дочери 16 сентября

По данным следствия, 52-летний мужчина жил в одном доме со своей 31-летней дочерью в хуторе Пролетарском. Там он сдавил руками шею женщины и изнасиловал, угрожая убийством.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и задержали подозреваемого. Проводится проверка фактов совершения подозреваемым аналогичных преступлений в отношении своей дочери.

Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (Изнасилование, соединенное с угрозой убийством). Ему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.