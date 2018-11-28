В Ростовской области врача осудили за смерть ребенка

В Волгодонске вынесли приговор бывшей заведующей инфекционным отделением детской городской больницы, которую обвиняли в смерти ребенка

Суд установил, что в августе 2017 года одному из пациентов стало плохо. Ребенку необходимо было восстановить функции дыхательных путей. Этими навыками заведующая не обладала. Кроме того, она вызвала скорую помощь через 50 минут после того, как состояние малыша ухудшилось. В результате ребенку вовремя не оказали необходимую медпомощь и он умер.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Суда приговорил обвиняемую к двум годам ограничения свободы. После этого ей еще год будет запрещено заниматься врачебной деятельностью, сообщили 27 ноября в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Как писали Юга.ру, в октябре в Крыму педиатра осудили за смерть младенца. Его приговорили к ограничению свободы на два с половиной года.