В Крыму педиатра осудили за смерть младенца

Крым

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Красноперекопский районный суд Крыма вынес приговор по делу о смерти новорожденного ребенка

В суде установили, что в 2016 году в городскую больницу обратилась женщина с младенцем. Его лечили врачи городской и республиканской больниц, но несмотря на их действия ребенок умер. Подсудимым по делу о его смерти оказался педиатр.

Врача приговорили к ограничению свободы на 2,5 года, сообщает RT.

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