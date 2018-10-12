В Крыму педиатра осудили за смерть младенца
Крым Маша Волобуева
Красноперекопский районный суд Крыма вынес приговор по делу о смерти новорожденного ребенка
В суде установили, что в 2016 году в городскую больницу обратилась женщина с младенцем. Его лечили врачи городской и республиканской больниц, но несмотря на их действия ребенок умер. Подсудимым по делу о его смерти оказался педиатр.
Врача приговорили к ограничению свободы на 2,5 года, сообщает RT.
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