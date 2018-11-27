На автобусном заводе объяснили, почему в центре Краснодара сгорела маршрутка

Павловский автобусный завод назвал причину возгорания автобуса на улице Северной в Краснодаре

Как сообщали Юга.ру, пассажирский автобус ПАЗ сгорел на проезжей части в центре города утром 26 ноября. 35-летний водитель почувствовал в салоне запах гари во время движения, остановился и выпустил из маршрутки более десяти человек. Возгорание началось в моторном отсеке, водитель попытался самостоятельно потушить пожар, но безуспешно.

В пресс-службе Павловского автобусного завода сообщили, что специалисты предприятия изучили обстоятельства пожара. Они выяснили, что на автобус установили дополнительный газовый баллон.

«По итогам расследования выяснилось, что на автобус 2017 года выпуска с серийным заводским газобаллонным оборудованием (ГБО) кустарным способом был установлен дополнительный газовый баллон. При этом были нарушены сроки прохождения планового технического обслуживания в официальной сервисной сети завода, с мая 2018 года эксплуатирующая организация проводила техобслуживание автобуса самостоятельно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительные баллоны устанавливают в нарушение конструкторской документации, не проводя испытаний и сертификации оборудования.

«Так называемые "гаражные переделки" не обеспечивают необходимую безопасность автобусов, становятся причиной поломок техники и, как следствие, приводят к дорожно-транспортным происшествиям», — добавили в пресс-службе завода.