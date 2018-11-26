Появились подробности пожара в маршрутке в центре Краснодара

Краснодарский край

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Стали известны подробности пожара, который произошел 26 ноября в маршрутке с пассажирами в Краснодаре

Следствие установило, что 35-летний водитель автобуса ПАЗ во время движения почувствовал в салоне запах гари. Он остановился и выпустил из маршрутки более десяти человек. После этого мужчина заглянул в моторный отсек и увидел огонь. Он попытался самостоятельно потушить пожар, но безуспешно.

Огонь перекинулся на автомобиль Nissan, который был припаркован рядом. Машина не загорелась, но огонь расплавил пластиковые детали задней части кузова, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Водитель автобуса рассказал, что перед выходом на линию он прошел предрейсовый техосмотр машины, но все документы сгорели в салоне. Представитель организации, проводящей осмотр, подтвердил слова водителя.

Как сообщали Юга.ру, утром 26 ноября на улице Северной сгорел пассажирский автобус.

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