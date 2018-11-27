Ингушский оппозиционер получил почти три года колонии за оскорбление Евкурова

Магасский районный суд Ингушетии вынес приговор по делу известного общественного деятеля республики, экс-председателя местного отделения ПАРНАС Магомеда Хазбиева

«Суд приговорил Хазбиева к 2 годам 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафу в размере 50 тыс. рублей», — сообщили в правозащитной группе «Агора».

Адвокат Андрей Сабинин, защищающий оппозиционера, заявил, что тот связывает уголовное преследование и арест со своей профессиональной деятельностью и гражданской позицией. Он также утверждает, что боеприпасы, за хранение которых его задержали, подбросили ему сотрудники полиции.

Как сообщали Юга.ру, Хазбиева обвиняли в оскорблении представителя власти, в частности, Юнус-Бека Евкурова (ч. 1 ст. 319), возбуждении ненависти к правительству Ингушетии, представителям судебной системы, властных и силовых структур и лично Евкурову (ч. 1 ст. 282) и в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Изначально уголовное дело на него завели в 2015 году после обысков, когда нашли у него боеприпасы. После этого он уехал в Чечню, где прожил несколько лет, а вернувшись домой в начале 2018-го, был задержан и помещен в СИЗО. После появились другие уголовные дела — об оскорблении Евкурова и возбуждении ненависти к нему и другим представителям власти из-за высказываний в большом интервью, опубликованном осенью 2015 года. В нем Хазбиев утверждает, что покупал у людей из окружения Евкурова документы «для секретного пользования» и материалы прослушки, доказывающие причастность руководства республики к похищениям и убийствам людей.

Евкуров в свою очередь утверждал, что видеоролики Хазбиева унижают его честь и достоинство. В частности, согласно протоколу допроса потерпевшего, Хазбиев на видео высказывает оскорбления в адрес действующей власти и называет главу республики «Уркабеком», «Уркой», «Дебилбеком», «Врагом народа», «Врагом Бога» и т. д. При этом, по словам Евкурова, Хазбиев «прикрываясь общественной деятельностью, пытался занять какой-либо пост в РИ, но у него это не получалось, так как он был связан с преступными элементами».